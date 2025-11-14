ДБ за бюджета: Войната срещу средната класа и бизнеса продължава

Бюджет 2026 е удар по бизнеса.

Това е тезата, зад която ДБ продължава да стои след като станаха ясни параметрите на финансовата рамка, предлагана от кабинета.

Депутатът Мартин Димитров посочи, че бюджетът е "началото на румънския и гръцкия сценарий". Нищо не беше преработено, войната срещу средната класа и бизнеса продължава, настоя той. И се възмути, че за 2025 г. властта е взимала по 52 млн. лв. на ден нови заеми, а през 2026 г. ще взима по 60 млн. лв. на ден. "Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС, застрашава финансовата стабилност. Така дойдоха несгодите на Румъния и Гърция", каза Димитров.

"Преди малко Бойко Борисов каза, че е готов да обсъди поне една дясна мярка - тази, която сме предложили за ограничаване на бонусите. Законопроектът е внесен и очакваме другата седмица да бъде обсъден", заяви съпредседателят на "Да, България".

Божанов обаче заподозря, че "и това ще е като с подписите с Антон Славчев - казва нещо и накрая се оказва, че ГЕРБ не го подкрепя". Надяваме се бонусите на публичните предприятия, на регулаторите, на ВСС да бъдат ограничени, в администрацията да има ясна процедура", каза той.

ПП-ДБ ще сезират прокуратурата, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е бил "ятак" на шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, като му е позволил да се скрие в къщата му от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. По-рано днес Борисов обяви, че се е шегувал.

"След като днес чухме, че Бойко Борисов даде заден за разказа с гаража, таваните, ятаците, отворихме сайта на "Бивол" и едно тяхно разследване от 2016 г., в което е показана схемата, по която е придобит "Булгартабак" – вътре са описани офшорки, взаимодействия... Въпросът, на който трябва да отговори г-н Борисов, е дали е възможно Цветан Василев да му е показал тази схема и да са водили разговори за дяловете на отделни личности в "Булгартабак". Кои са тези личности – има разследване на "Бивол". Там има и много интересно писмо до американското посолство, което е изтекло поради някаква причина, и се коментират всички тези въпроси", поиска да знае съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Искаме прокуратурата да установи кои са присъствали на тази среща с гаража и с таваните. Бил ли е там Борисов? Колко геройски го е крил от Пеевски, и да разберем какво всъщност се е случило. Когато бивш премиер излезе с подобни твърдения, обществото трябва да научи цялата истина и ако тя е свързана с корупция и с разграбването на български държавни активи и то от офшорки, свързани с "Котараци" и с други съмнителни компании, включително с бивш премиер", настояват от ДБ.

"Борисов не може дори един шеф на ОДМВР да смени. Започна с големи изхвърляния за оставки на министъра, на професионалното ръководство, накрая се стигна до един шеф на ОДМВР. Накрая се оказа, че дори и той не може да бъде махнат", заяви пък Божанов след като вчера стана ясно, че с информацията, че шефът на ОДМВР - Пазарджик е прехвърлен в звеното за подпомагане на министъра, въпреки че бе обявено, че е бил предложен за уволнение, а той напуснал сам.