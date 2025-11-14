Ученици в Добричко в надпревара за най-красиво писмо до Дядо Коледа

Всяка година "Български пощи" организира конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа". На отличените участници в проведения конкурс се изпращат награди, свързани с дейността на пощата и маркоиздаването. За участие в конкурса се допускат писма с пощенско клеймо не по-късно от 12 декември с получател „Дядо Коледа" и таксувано с цена за услуга за вътрешни пощенски услуги – 0,95 лв. В съдържанието на детските писма е необходимо да се посочат само двете имена на участника и не трябва да фигурира адрес му. Адресът се пише на плика за подател Писмата могат да съдържат текст, рисунки, стихове и др. Те могат да се пуснат във всяка обществена пощенска кутия за събиране на писма или в специално разкритите за случая във всяка пощенска станция.

"Български пощи" продължава традицията всички деца, изпратили писма до Дядо Коледа, да получат отговор, като жест не само към децата, които не бива да бъдат разочаровани в празничните дни, но и към техните родители", каза ръководителят на Областната пощенска станция-Добрич, инж. Светослав Гочев. „Децата от училищата в Добрич, Тервел и от други населени места в област Добрич пращат картички с желания, които Дядо Коледа да изпълни. Сред тях са най-модерният смартфон, братче или сестриче, конструктори „Лего" и т.н. Картичките са изработени с много старание и вдъхновение – рисунки, апликации, дори мини инсталации. Затова оценяването на най-добрите винаги е много трудно", добавя Гочев Той казва още, че в писмата на децата те акцентират върху това, че през годината са били много послушни и затова заслужават подаръка, който са си избрали.