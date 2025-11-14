ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Зам.-министърът на външните работи Сун Уейдун...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21714265 www.24chasa.bg

Задържаха стрелец по ярета, убил пет

Ваньо Стоилов

[email protected]

1772

В бюлетин №265/22.09.2025 г. на ОДМВР - Стара Загора е отразено съобщение за намерени в землището на село Преславен, община Стара Загора, 5 мъртви ярета с огнестрелни рани. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието - 39-годишен мъж, съобщават днес от пресцентъра на дирекцията. Той е задържан за срок до 24 часа и е иззето законно притежавано от него ловно оръжие. Работата по случая продължава.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание