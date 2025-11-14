Задържаха стрелец по ярета, убил пет

В бюлетин №265/22.09.2025 г. на ОДМВР - Стара Загора е отразено съобщение за намерени в землището на село Преславен, община Стара Загора, 5 мъртви ярета с огнестрелни рани. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието - 39-годишен мъж, съобщават днес от пресцентъра на дирекцията. Той е задържан за срок до 24 часа и е иззето законно притежавано от него ловно оръжие. Работата по случая продължава.