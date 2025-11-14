Над 122 000 деца са минали през програми срещу противообществени прояви

Повече от 130 хиляди ученици пък са преминали обучения за онлайн заплахи и рисково поведение в интернет, каза вицепремиерът Атанас Зафиров

През 2024 г. са реализирали 784 общински програми, насочени към превенция и борба с противообществените прояви. По време на парламентарния контрол вицепремиерът Атанас Зафиров получи въпрос за дейността на оглавяваната от него Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Той отчете, че миналата година има ръст на кампаниите по темата, такъв се отчита и за 9-те месеца от 2025 г.

122 000 деца са обхванати от програмите миналата година, като най-много от тях - 15 500 са в София. "Важно е по тези програми децата да се ангажират със спорт, изкуства, музика, има детски спортни лагери, където приоритетно се включват деца от най-слабите семейства", посочи Зафиров. Работело се успешно с привличането на доброволци, добри са резултатите и от програмата "Деца обучават деца".

Проведени са 2520 работни срещи с педагогически ръководители за организация и координация на съвместни действия по превенция на противообществените прояви от деца, най-много от тях са проведени в София.

От началото на годината са организирани 2 национални и 4 областни срещи с председатели на комисии, педагози и др. с фокус теми и методи за противодействие на рисково поведение на децата, а Зафиров е бил на една в Смолян.

Провежда се ефективна превенция, отчете той.

Повече от 130 хиляди ученици пък са преминали обучения за онлайн заплахи и рисково поведение в интернет.

Вицепремиерът добави, че от началото на годината има ръст на фалшивите сигнали до 112 от непълнолетни лица. МВР са потърсили съдействие, а от националната линия 112 са подадени 27 ученика, които са подавали неверни сигнали.

"Зачестяват случаите на насилие от деца върху деца, това скандализира обществото. Увеличаването на агресията не е само национален проблем, той е междуинституционален и се наблюдават редица проблеми в редица държави. Децата са отражение на нашето общество и копират поведението на възрастните. За днешните младежи, като че ли е модерно да си хулиган и да не зачиташ авторитети", каза вицепремиерът.

Според Зафиров Централната комисия е много ограничена като щат, изпълнява ръководни и координиращи функции, а местните комисии, са на терен и са много на брой.