16-годишен се заби с кола в скат, рани приятеля си

Тони Маскръчка

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

16-годишен младеж се заби с кола в скат. Пътният инцидент е станал в четвъртък около 20:30 часа на пътя между гоцеделчевските села Корница и Лъжница. Лек автомобил „Ситроен", управляван от неправоспособен 16-годишен младеж от с. Корница, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, е излязъл в дясно от пътното платно и се е блъснал в скат. С фрактура на рамото и фрактура на синус е пострадал 15-годишен младеж от същото село, който е пътувал в автомобила.

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

