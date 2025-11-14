Селфи на стълб! Опасно - на 20 см от жицата токът избира най-лекото съпротивление - тялото ви

„Животът струва повече от лайковете" е кампания на "ЕРМ Запад", насочена деца и тийнейджъри, свързана модата на екстремни видеа и селфита от електрически стълбове

Тийнейджър иска да впечатли със селфи на електрически стълб. Внимание, опасността е не само да падне от 20-30 м, ако е на по-малко от 20 см от жицата има опасност от токов удар. При 20 киловолта мрежа, каквато е в повечето случаи тази на електроразпределителните дружества, при приближаване на жицата на тези 20 см има опасност от волтова дъга, тоест токът има свойството да избира най-лекото съпротивление и от жицата избира да прескочи към тялото. Ако премине през главата към сърцето, това означава смърт. Това пояснява Виктор Станчев, изпълнителен директор на "ЕРМ Запад".

Други последици са изгаряния, тъй като дъгата носи голям заряд, а вероятно и потрошавания. Изгарянията от електричество са особено болезнени и лекуването им е дълго, казва Станчев.

Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад) стартира още през април информационна кампания под надслов „Животът струва повече от лайковете", насочена към превенция на рисковото поведение сред деца и тийнейджъри, свързано с качване на електрически стълбове и съоръжения с високо напрежение за заснемане на „екстремни" видеа и снимки за социалните мрежи.

"Животът ти е по-ценен от всяко стори", "Не си играй с напрежението - играй с въображението", "Лайковете изчезват, последиците стават" са част от посланията към младежите.

Кампанията включва образователни видеа и инфографики в TikTok, Instagram и YouTube, разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности. Целта е постигане на повишена информираност и промяна в поведението, намаляване на инцидентите, свързани с електрически съоръжения, и създаване на култура на безопасност и отговорност сред младите хора.