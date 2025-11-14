Отлагат плащането по втория договор за F-16 за 2028 г.

3, 261 млрд. евро получаваме по механизма SAFE за инвестиции в отбраната, доставките трябва да се изпълнят до 2030 г.

Министерството на отбраната отлага плащането по втория договор със САЩ за придобиването на още 8 самолета F-16 с 2 години. По план заплащането към военното ведомство на САЩ трябваше да бъде направено догодина, но ще бъде направено през 2028 г.

Това обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов пред депутатите от ресорната комисия в парламента, които днес разгледаха на първо четене закона за държавния бюджет за 2026 г. в сектор отбрана. Проектът за бюджета бе подкрепен от комисията.

Най-рано през 2027 г. пък ще бъде достигната първоначалната оперативна готовност на първите 8 самолета F-16. Дотогава трябва да бъдат поддържани съветските МиГ-29. През 2028 г. те трябва да достигнат пълна оперативна готовност, обясни министър Запрянов, който бе изслушан в комисията по отбрана.

Снемането на съветските изтребители от въоръжение преди достигане на първоначална оперативна готовност на новите изтребители F-16, би лишило ВВС от ключови способности, което значи, че за тях ще се плаща поне още 2 години. Кога новите самолети ще могат да дават дежурства ще реши командирът на Военновъздушните сили, уточни той.

Очакванията са последните 2 самолета по първия договор със САЩ да бъдат доставени през декември. Вече тече работа по усвояването на новите самолети във Военновъздушните сили.

Авиобаза "Граф Игнатиево" вече има готовност да приема самолети на НАТО, които да правят air policing, каза още министърът.

"Не е въпросът в парите, а кой ще ги поддържа (съветските самолети-бел. ред.) Полша вече изпитва затруднения в това, а ние основно на тях разчитаме. Задържането на съветската техника толкова дълго и забавянето на договорите за натовски самолети, води до тези затруднения. Предните правителства нямаха волята, чак третото правителство на Бойко Борисов и ГЕРБ взе това решение. Смяната на поколения техника изисква време и предварително планиране", категоричен бе Запрянов.

Както "24 часа" писа, общата сума, която вероятно ще бъде отделена за поддръжката на съветските самолети МиГ-29 и Су-25 догодина, е за малко над 114 млн. лв.

3D радарите, които в момента са критично важни за нашите въоръжени сили, ще бъдат доставени до края на 2028 г, каза още Запрянов. Те са част от проектите, които ще бъдат финансирани по европейския механизъм за инвестиции в отбраната SAFE и ще бъдат придобити съвместно с Франция.

Запрянов обясни, че националният план за проектите, по които се кандидатства за финансиране по европейския механизъм SAFE, е готов, като остава само един проект, който все още не е разписан. 3, 261 млрд. евро ще струват проектите по финансовия механизъм.

Проектът, който все още не е разписан е за придобиване на 155-мм боеприпаси, но в момента върви координация с министерствата на икономиката и на иновациите, за да се определи окончателната стойност по него. Готова е офертата за 155-мм гаубици, но все още текат преговори по нея, докато за зенитните комплекси и радарите условията и сумите са договорени. Има готовност договорът за радарите да влезе скоро в Министерски съвет.

Сред другите проекти, които ще бъдат финансирани от ЕК са ракетите за корабите MICA, както и транспортното осигуряване на армията. По-рано тази година стана ясно, че МО иска да смени съветските ЗИЛ и УАЗ с модерни джипове. Основните плащания по договорите ще бъдат планирани за 2028 и 2030 г., а до края на май трябва да се договорят всички проекти.

Изискването по механизма е доставките по проектите да бъдат завършени до 2030 г. В противен случай ще трябва да се използват и държавни средства, обясни военният министър.