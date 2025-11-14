ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Сарафов проведе работна среща с посланика на Италия Марчело Апичела

Снимка: Пресцентър на прокуратурата

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се срещна днес в Съдебната палата в София с извънредния и пълномощен посланик на Италианската република Негово превъзходителство Марчело Апичела, съобщават от пресцентъра на прокуратурата. В разговора участваха заместник главните прокурори Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова, както и заместник-ръководителят на италианското посолство Едоардо ди Паоло.

В хода на разговора двете страни обсъдиха въпроси от взаимен интерес по отношение на възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на правосъдието и отстояване на върховенството на правото в рамките на ЕС. Негово превъзходителство Марчело Апичела засегна и въпроса за правната защита на  италианския бизнес в България.

Главният прокурор и посланикът на Италия изтъкнаха важността на бързия и активен обмен на информация между правоохранителните и правоприлагащите институции като ключов инструмент за пресичане и недопускане на прояви на трансгранична организирана престъпност, включително киберпрестъпления, нелегална миграция, трафик на хора и тероризъм.

