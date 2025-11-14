Мъж кара тротинетка в Добрич, държи в себе си ръчно свита цигара канабис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж карал тротинетка в Добрич, докато държи в себе си с ръчно свита цигара канабис, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 13 ноември, около 13 часа е извършена проверка на 40-годишен мъж, водач на тротинетка. Установена е ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис.

При последвалите полицейски действия в жилище, обитавано от мъжа, е установено кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин, с тегло 7 грама.

На 14 ноември, около 00:40 часа отново в град Добрич при проверка на 31-годишен мъж е намерено пакетче със суха тревна маса, реагираща на канабис. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.