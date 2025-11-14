Гранични полицаи от Силистра разкриха голямо количество културно-исторически ценности в частен дом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 13 ноември в рамките на полицейска операция "Pandora X" – за противодействие на престъпления, свързани с кражби и незаконен трафик на културно исторически ценности, гранични полицаи от ГПУ Силистра са извършили проверка в имот в сливенско село, обитавано от 44-годишен мъж. В дома и колата му са открити голямо количество културно-исторически ценности и металдетектори, послужили за откриването им, съобщиха от Гранична полиция.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ГПУ-Силистра, действията по разследването продължават.