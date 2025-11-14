ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха 23-годишна да кара дрогирана в Търговище

Полиция СНИМКА: 24 часа

Задържаха жена за шофиране с положителна проба за наркотици в Търговище, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Проверката е извършена на 13 ноември около 12:25 ч. на ул. „Кюстенджа" в Търговище, където е спрян лек автомобил „Ауди А2" с търговищка регистрация, управляван от 23-годишна жена от същия град, която е правоспособен водач.

По надлежния ред – със специализирано техническо средство „Drager Drug Test 5000" е установено, че тя е управлявала автомобила след употреба на наркотичното вещество канабис-25. Жената е отказала кръвна проба за химическо изследване.

Тя е задържана в РУ-Търговище. По случая се води разследване.

