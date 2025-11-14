Още в сряда комисията по отбрана отхвърлила ветото на Радев, с което спря адм. Ефтимов за шеф

На свое извънредно заседание в сряда, комисията по отбрана отхвърлила ветото на президента Румен Радев, което той наложи във вторник върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Че ще има заседание на комисията в сряда не бе обявено на сайта на Народното събрание.

Промяната, срещу която Радев възрази, засяга сегашния началник на отбраната адм. Емил Ефтимов. Догодина той навършва възраст за пенсиониране, а предложението за увеличаване на пределната възраст би му позволило да довърши втория си мандат като началник на отбраната до 2028 година.

В момента адм. Ефтимов е на 64 години и по досегашните правила трябва догодина да освободи поста, след като навърши пределната възраст от 65 години. Мандатът на адмирал Ефтимов като шеф на отбраната започна през 2024 г. и при отхвърляне на президентското вето ще продължи до 2028-а, когато Румен Радев вече няма да е президент. В случай, че президентското вето беше уважено в тази му част, Радев щеше да може да назначи нов шеф на отбраната следващата година.

Вероятно разискванията по ветото ще влязат в пленарна зала още следващата седмица.

На заседанието на ресорната военна комисия, мотивите на президента е представил секретарят му по отбраната Димитър Стоянов. Сред мотивите на Радев бе, че досегашната практика за покачване не е решила проблема с недокомплекта във въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, пише президентът.

В обобщение на мотивите си държавният глава подчертава, че макар законът да съдържа редица полезни изменения, спорните разпоредби следва да бъдат обсъдени повторно, с цел постигане на баланс между нуждите на отбраната и защитата на правата на военнослужещите, при стриктно спазване на принципите на ефективност, справедливост и равнопоставеност във Въоръжените сили на Република България.

По време на дискусията в комисията, военният министър Атанас Запрянов заявил, че с промените в закона се предлагат изменения и допълнения, чрез които се балансира системата, внася се яснота при прилагането на отделни разпоредби, с което ще се гарантират правата на военнослужещите, става ясно от доклада за проведеното заседание, качен на сайта на НС.

От доклада на комисията става ясно, че ветото на Румен Радев е преодоляно с 11 гласа на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, Има такъв народ и АПС. Нямало е против и въздържали се. Не става ясно дали останалите 10 депутати от Комисията по отбрана са присъствали на извънредното заседание.