Поставят статуя на Меси пред "Ноу Камп"

18-годишен отглеждал коноп в изба в Търговище

888
коноп Снимка: Архив

В хода на специализирана полицейска операция за предотвратяване на престъпления, свързани с наркотични вещества, служители на ОДМВР-Търговище са установили двама младежи, държащи различни по вид наркотични вещества.

При извършена полицейска проверка на непълнолетен 17-годишен младеж от града в кв. „Запад" на гр. Търговище, е установено, че той държи у себе си свивка с намиращо се в нея бяло кристалообразно вещество, което при направен полеви наркотест реагира на наркотичното вещество метамфетамин. По случая е започнато бързо полицейско производство.

На същия ден при извършена полицейска проверка на 18-годишен младеж от същия град е установено, че той отглежда в избено помещение на жилищен блок, в който живее, растение от вида на конопа.

При проверката е установено още, че същият младеж държи в обитавано от него жилище суха зелена превиста маса, която при направен полеви наркотест реагира на наркотичното вещество марихуана. Задържан е в РУ-Търговище за срок до 24 ч.

Наркотичните вещества са иззети по надлежния ред. По случая се води разследване.

