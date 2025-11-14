ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поставят статуя на Меси пред "Ноу Камп"

Шофьор преби служител на "Градска мобилност" в Монтана заради поставени скоби

Камелия Александрова

Юмрук СНИМКА: Архив

Мъж нападна с юмруци автоконтрольор в Монтана, съобщиха от полицията.

На 12 ноември, 51-годишен контрольор автомобилен транспорт при ОП "Градска мобилност", е заснел неправомерно паркирани два автомобила на ул. „Хаджи Димитър" № 3.

На автомобилите са били поставени скоби и след заплатени глоби са освободени. На 13 ноември, изпълнявайки служебните си задължения, отново на ул. „Хаджи Димитър", контрольорът е бил нападнат от мъж, който му нанесъл няколко удара с юмруци по лицето и главата, след което се качил в автомобил и е потеглил.

Установен е извършителят - 40-годишен мъж, който е задържан. По случая се води разследване.

