Мъж нахлу пиян в къщата на бившата си жена в Лом

Разярен съпруг нахлул пиян в дома на бившата си жена в Лом, съобщиха от МВР в Монтана.

Снощи в 19.10 часа в районното управление на Лом е получен сигнал от 67-годишна местна жителка. Тя съобщила, че бившият ѝ 68-годишен съпруг повторно е нарушил заповед за защита. Тя уверила, че мъжът й е осъден за домашно насилие и че му е издадена заповед да не я доближава по силата на решение по гражданско дело на районния съд в Лом. Заповедта гласяла, че дядото не трябва да посещава жилището и местоработата, както и местата за социални контакти и отдих на бившата си съпруга.

След сигнала мъжът е хванат на адреса в Лом. От полицията съобщават, че същият бил във видимо нетрезво състояние.

За случая незабавно е уведомена районната прокуратура в Монтана. След това побойникът е отведен в районното управление на Лом, където е задържан за срок до 24 часа.

По случая е изготвен протокол за разпит на свидетел и е образувано досъдебно производство по чл. 296, ал. 4 във връзка с ал. 1 от НК.