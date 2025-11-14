ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поставят статуя на Меси пред "Ноу Камп"

Отвлякоха млада жена в Свиленград, трима са задържани

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Полицията в Свиленград работи по сигнал за отвличане на млада жена, съобщи bTV, позовавайки се свои източници.

Според първоначалната информация жената е на около 20 години е била отвлечена в ранните часове на днешния ден близо до хотел в града.

Според свидетели по време на отвличането се чули писъци.

Издирването на жената, която е от Симеоновград, тече и в този момента, като в него участват и полицаи от областната дирекция на МВР в Хасково. От пресцентъра на МВР отказаха коментар и заявиха, че информация ще има на следващ етап.

По-късно стана ясно, че жената е намерена в Свиленград. Задържани са трима потенциални извършители - един от тях е мъжът, с когото тя живеела на семейни начала. 

