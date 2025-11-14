Община Пловдив се разделя със Златната си кокошка, продава дяловете си в "Свободна зона"

Администрацията казва, че на този етап ще се прави само анализ, но подозирам процедура по приватизация, ще загубим ценни имоти, коментира Веселина Александрова от ПП-ДБ

Община Пловдив планира да продаде дяловете си в 4 дружества, сред които наричаното Златната кокошка "Свободна зона" АД. В него градската управа държи 85,47% от капитала, 261 546 акции на стойност 5 лв. "Свободна зона" отдава под наем открити и закрити складове площи като част от митническата територия на страната и след създаването му се очакваше то да носи големи приходи. Негов шеф е бившият зам.-кмет от управлението на Иван Тотев Розалин Петков, който се счита за много приближен до бившия градоначалник.

Първата стъпка към реализацията на тази идея е съветниците да разрешат общината да поръча финансов анализ на външни оценители. "Подозирам, че това е процедура по приватизация, макар от администрацията да отричат. Ако е така, общината ще загуби ценни имоти", коментира след заседанието на Правната комисия Веселина Александрова от ПП-ДБ.

Прозвището Златна кокошка беше измислено от Спас Гърневски, но в последните десетина години дивидентите на община Пловдив от дружеството не са големи суми - най-сериозната е от 2020-а - 176 112 лв. През 2023-а в бюджета са постъпили 34 197 лв., а дивидент за 2024-а не се предвижда. "Общите приходи на „Свободна зона - Пловдив" АД за 2024 г. са в размер на 1 165 000 лв., а счетоводната печалба преди данъчно облагане - 83 000 лв. Това обосновава възможността при продажба на акционерното участие в дружеството да бъдат реализирани приходи в съществен размер по бюджета на община Пловдив", е записано в предложението на кмета Костадин Димитров.

Той възнамерява да бъдат продадени и дяловете в "Общинска банка", където местната администрация държи 0,28 на сто от капитала; в УМБАЛ "Пловдив" - 6,86%, и в "Обелос Пловдив" АД, което се занимаваше с уличното осветление, ангажимент сега на предприятието "Организация и контрол на транспорта". В последното дружество общината държи 50,02% от акциите.

"Паричните постъпления от продажбата на общинското участие в капитала биха могли да се разходват за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, както и за погасяване на

ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура", гласи мотивацията на градоначалника да предложи продажбата.

Веселина Александрова планира на предстоящото заседание на Общинския съвет от списъка да бъдат извадени "Свободна зона" и "Обелос". "Когато се продават миноритарни дялове, както е в "Общинска банка" и УМБАЛ "Пловдив", не се прилага Законът за приватизация, но в случая на "Свободна зона" и "Обелос" община Пловдив ма над 50 на сто от акциите", обясни тя за "24 часа".