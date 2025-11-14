Коледно-новогодишната атмосфера завладява Русе с фестивал, концерти и празнична украса

Русе се подготвя да посрещне коледно-новогодишните празници с мащабна програма от инициативи, включващи първото издание на фестивала „Русе – Коледната звезда на Дунав", старта на проекта „Русе Арт Фест" и разширена коледна украса, която ще превърне центъра на града в светлинен ансамбъл, съобщава Община Русе. Подробности за програмата и събитията бяха представени на пресконференция в сградата на Община Русе, на която присъстваха зам.-кметът Златомира Стефанова, директорът на ОП „Русе арт" Мариан Савов, директорът на дирекция „Образование и култура" Цветослав Димитров, началникът на отдел „Култура, духовно развитие и изкуство" Миглена Войнова и управителят на „Общински пазари" Кунчо Кунчев. „От 28 ноември до 2 януари 2026 г. русенци и гостите на града ще имат възможност да преживеят събития, които съчетават традиция, творчество и празнично настроение", посочи Златомира Стефанова. Фестивалът „Русе – Коледната звезда на Дунав" ще се проведе на голямата сцена пред сградата на Общината и върху специално изграден подиум в сърцето на Коледния базар до Паметника на свободата. Програмата събира местни и национално популярни изпълнители, а пространството около площада ще предложи тематични арт ателиета за деца, дървени къщички, ледена пързалка, леден парк с атракции и виенско колело. Официалното откриване на Коледния базар на 28 ноември от 18 ч. ще бъде отбелязано с участието на DJ Groovy George и русенската школа по суинг танци „Линди Хоп". На 4 декември от 17:15 ч. програмата на Общинския детски център ще предхожда запалването на светлините на Новогодишната елха пред Общината, което е планирано за 18:30 ч. Коледната украса в централната част на града ще бъде включена същата вечер, а поетапно и на други места в града. Сред основните акценти на фестивала са концертът на Деян Каменов – Дидо (Д2) с група DeeStoned на 5 декември, изявите на Духов оркестър „Mont Music" на следващия ден, популярните групи „4етно" и „Идепея" на 13 декември и единственият в страната концерт за 20-годишнината на Радио NRJ – THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY, който ще се състои в зала „Арена Русе" на 20 декември и ще събере почитатели на музиката от 90-те. На 21 декември струнен квартет „Дестини" ще изнесе концерт, а на следващия ден Детският хор при Католическия храм „Св. Павел от кръста" ще представи свои изпълнения. Децата от Лео клуб „Вдъхновение" пък ще изненадат русенци с „лондонска телефонна кабина". Пълната програма на фестивала „Русе – Коледната звезда на Дунав" можете да видите тук. Паралелно с коледния фестивал от ноември започва реализацията на проекта „Русе Арт Фест". Той въвежда разширена културна програма, която обединява събития от традиционния календар и напълно нови продукции. Сред тях са Коледното надиграване на 7 декември в зала „Арена Русе" със специалното участие на фолклорния изпълнител Николай Славеев и новогодишният концерт с Владо Михайлов и група. Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" по Плана за възстановяване и устойчивост. Важна част от празничната атмосфера на Русе е и обновената коледна украса, развита върху концепцията на миналогодишния Коледен базар с разположените 22 дървени къщички на пл. „Свобода". Акцент в украсата ще е светеща арка със звезда с дължина 7,6 м, която ще бъде поставена пред Паметника на свободата, както и нова обемна светеща лодка с височина на платната 4 м в шадравана до Доходното здание, символично свързана с река Дунав. За най-малките ще бъде добавена нова светеща рамка за снимки с образа на Дядо Коледа и обновени декоративни фигури, а площада ще допълнят осем нови светещи елемента със снежинки, тунел от пет арки със светещи сини стрингове и разширена композиция от фотокътове около Паметника на свободата. Дърветата, алеите и декоративните туфи ще бъдат украсени със светлинни елементи в синьо, топло и студено бяло, а естествената коледна елха пред Общината, използвана за четвърта поредна година като основна, ще бъде допълнена с 10 нови флаш-топки в цвят шампанско и 66 големи червени и златни топки. В града ще бъдат монтирани общо 1020 светещи LED елемента и 9200 метра гирлянди.