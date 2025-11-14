ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин–Тръмп в...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21715534 www.24chasa.bg

Забравена скара подпали производствен цех в Хасково

1544
Пожарна Снимка: Архив

Пожар избухна в Хасково по обед в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона край града. По данни на работещите в него, огънят е тръгнал от забравена скара с кебапчета и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково потвърдиха  за БТА, че пожарът  е причинен от електрически уред.

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме. При инцидента няма пострадали. Огънят е потушен бързо и не е допуснато разпространяването му и в други обекти в зоната. На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград. Оценката на щетите в опожарения цех, в който има машини, ще е възможно едва когато премине силното задимяване в помещението, казаха от пожарната.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)