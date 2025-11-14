Отварят досиетата на Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото

След спечелено дело срещу ВСС

ВСС задължен да разкрие информацията кои магистрати са били замесени с двамата кримигерои на БГ правораздаването

Висшият съдебен съвет бе осъден да отвори "досиетата" на Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото и да разкрие докъде са стигнали разследванията за намесата на двамата кримилобисти в съдебната система.

Това става благодарение на спечелено дело от Съюза на съдиите в България (ССБ) срещу Висшия съдебен съвет (ВСС), който отказва да осветли какво са разкрили проверките за намесата на Нотариуса и Еврото в съдебната система, за кои магистрати и прокурори има данни, че са били замесени в корупционните схеми на двамата кукловоди на правораздаването и кой е заплашвал съдии.

Мотивите на ВСС, който отказва да дава каквато и да е било информация за тези знакови разследвания, са, че това не засяга обществото. Административните съдии, които разглеждат делото и отсъдиха в полза на Съюза на съдиите в България, смятат зa нeocнoвaтeлни пoддъpжaнитe oт пpeдcтaвитeлитe нa BCC дoвoди и ги задължи да отговорят на запитванията своевременно.

Мартин Божанов, известен с прякора си Нотариуса беше разстрелян през 2024г. . Трупът му е бил открит до кола в затворен комплекс край дипломатическите кортове в Горна баня.

Предполага се, че дейността на Мартин е причината за убийството. От много години той е подозиран в крупни имотни и други измами.

Къде се намира Петьо Петров - Еврото, все още не е ясно, но делото с него продължава с разпит на свидетели.

Делото срещу Петров (известен с прозвището Еврото – бел. ред.) беше образувано на 28 юли 2021 година. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.