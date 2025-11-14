Министър Вълчев: Все повече родители имат нагласата, че децата им трябва да се образоват

По думите му в Пловдивско има най-много деца от различни етнически групи

Все по-висок процент родители от малцинствата вече имат нагласата, че децата им трябва да се образоват.

Това заяви министърът на образованието в Пловдив Красимир Вълчев на среща с областния управител проф. Христина Янчева и образователните медиатори от Пловдивско. Те са обсъдили трудностите с обхващането на ученици от уязвими групи. По-късно предстои среща и с образователни представители от общините Садово и Първомай.

По думите на Вълчев Пловдивска област е регионът с най-много деца от малцинствата и с най-голям дял ученици, чиито родители имат ниско образование. Заради това тук работили и най-много образователни медиатори. "Когато стартирахме Механизма за обхват през 2017 г., се видя, че ако институциите работят добре, резултатите са налице. Като система обаче нямаме много инструменти, чрез които да задължим родителите да изпращат децата си на училище - това е основният проблем", каза просветният министър.

Към днешна дата има положителни резултати от механизма за обхват, но те все още не са достатъчни. Красимир Вълчев каза, че е говорил с кметовете на малките общини да помагат повече за интеграцията на децата от малцинствата.

"Апелирам към тях да съдействат и да работят активно за приобщаването на тези групи. Разликата е голяма, когато учениците са посещавали детска градина - има достатъчно доказателства за положителния ефект после в училище", допълни той.

И каза, че най-сериозните затруднения са с деца от ромски семейства, които не говорят български език. Немалък процент ученици в начален етап не владеят български, а този дефицит трудно се наваксвал. С децата, които се завръщат от чужбина, проблемът бил подобен.

Резултатите от външното оценяване ясно показвали слабите места на учениците. По български език те са концентрирани основно сред малцинствените групи, а по математика били двойно повече ниските оценки за децата в цялата страна. По думите му това се дължало на преминаването в горен клас на учениците без да се усвоили материала от предходната година.