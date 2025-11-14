Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Румен Спецов ще е особен управител на четирите компании на бургаската рафинерия "Лукойл". Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността. Името му бе предложено от министърът на икономиката и индстрията Петър Дилов. То ще бъде гласуваано по-късно на извенръдено неприсъствено заседание на Министрески съвет.

Той беше свикан, след като в "Държавен вестник" беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Той касае американските санкции срещу руската компания „Лукойл", която има активи и в България. Предвижда се разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството в рафинерията в Бургас.

„Румен Спецов отговаря на вискички изисквания. Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - НАП. Управлявал я е при различни правителства и винаги е демострирал професионализъм и политическа безпристрасност и мениджърски умения. Неутрален е, каза още Дилов.

В последните три седмици имах една основна задача, която поех пред българските граждани - гарантиране на доставките. Предприехме всички възможни действия с всички контролни органи. основната ни задача бе непрекъснат контакт с ОФАК и службата в Обединеното кралство, каза енергийният министър Жечо Станков. Обясни, че се е работило и по план "B" и "C". Най-важната ни задача е спокойствие на енергийните доставки до получаване на генералния лиценз, каза още той.

От самото начало на санкциите сме в постоянна комуникация с ОФАК и представителите на Обединеното кралство. През този период предпочитахме ад споделяме колкото е необходимо, за да предпазим диалога. Последният разговор с америанските ни партньори се проведе вчера, каза правосъдният министър Георги Георгиев. Обясни, че е имало положително становище на особения управител. Това са действията, които се очакват от българската държава, които са подобни на тези в Германия. От вечра имаме нов допълнителен риск - получено бе предупреждение за спиране на плащания от някои български плащания, както и всичи банкови трансакциите. Това налага бързи и спешни мерки, каза още той.