Това е най-мащабната реформа в паркирането в София...

Бомбастичният рожден ден на WINBET ще продължи цяла седмица

На 30 ноември водещият български букмейкър и бетинг оператор WINBET празнува своята 32-годишнина. По този повод рожденикът вече се подготвя за бомбастичен рожден ден с много изненади за своите клиенти.

Пищните празненства ще продължат цяла седмица в сайта, мобилното приложение и игралните зали на WINBET.

Всички подробности за кампаниите и изненадите, които компанията подготвя, ще станат ясни след 23 ноември и ще кулминират в последния ден от месеца със забавления и предложения без аналог в историята на компанията. 

Типично като за голям празник, ще има и афтър парти, така празненствата за рождения ден на компанията, генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на италианския гранд Милан, ще навлязат и в декември.

Компанията предупреждава, че казино игрите и спортните залози трябва да се практикуват умерено и с мярка.

