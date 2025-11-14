КЗК откри две нови дела срещу Столичната община по жалби от фирми за почистване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване. Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на Комисията.

КЗК образува открито производство срещу Столична община по жалба на „ЗМБГ“ АД срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Производство е образувано и по жалба на „Консорциум Еко Сфера 2025“ ДЗЗД срещу решението на Столична община за услуги по зимно поддържане и почистване на пътищата на територията на Столична община по две обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Вчера КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване, а именно консорциум „Чистота Средец“, „Нелсен - Чистота“ ЕООД и Консорциум „Почистване Триадица“, пише БТА.