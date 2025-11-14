ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин–Тръмп в...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21716131 www.24chasa.bg

КЗК откри две нови дела срещу Столичната община по жалби от фирми за почистване

800
Кофи за боклук на ул. "20-ти април" Снимка: Георги Кюрпанов

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване. Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на Комисията.

КЗК образува открито производство срещу Столична община по жалба на „ЗМБГ“ АД срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Производство е образувано и по жалба на „Консорциум Еко Сфера 2025“ ДЗЗД срещу решението на Столична община за услуги по зимно поддържане и почистване на пътищата на територията на Столична община по две обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Вчера КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване, а именно консорциум „Чистота Средец“, „Нелсен - Чистота“ ЕООД и Консорциум „Почистване Триадица“, пише БТА.

Кофи за боклук на ул. "20-ти април" Снимка: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)