Асен Василев за номинацията на Спецов: Това е лоша шега, не отговаря на изискванията

Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не зада управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура.

Това коментира в парламентарните кулоари лидерът на "Промяната" Асен Василев малко след като стана ясно, че правителството номинира шефа на НАП Румен Спецов за особен управител в "Лукойл".

Абсолютно недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите, настоя Василев.

Той не знае дали и каква реакция може да се получи от САЩ по въпроса.

На въпрос може ли това решение да се обжалва лидерът на ПП каза:

"С последните промени, които бяха приети в петък никакви актове на особения управител не може да се обжалват. Не знам дали може да се обжалва акта на правителството по самото назначение, трябва юристи да кажат. Не съм компетентен в тази тема. Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не".

За твърденията на Бойко Борисов, че днес България може да получи дерогация, той препрати въпросите към лидера на ГЕРБ. И настоя, че преговорите трябва да се водят на правителствено ниво.

