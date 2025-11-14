ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин–Тръмп в...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21716213 www.24chasa.bg

Арестуваха у нас молдовец, издирван от Чехия за производство и трафик на метамфетамин

1676

ГДБОП задържа чужденец, член на международна група за производство и трафик на наркотични вещества, съобщиха на брифинг директорът на службата Боян Раев и заместникът му Емил Борисов. Той ще бъде екстрадиран в Чехия, която е издала Европейска заповед за ареста му. 

Задържаният е 58-годишен гражданин на Молдова. Той е издирван като участник в организирана престъпна група за производство и трафик на метамфетамин. Действала е в Чехия. 

Молдовецът е открит във Варна. Контактувал е с румънци, българи и други молдовци. Арестуван е на 13 ноември 2025 г.

Материалите са предадени на Окръжна прокуратура – Варна. Задържането му е удължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои предаването му на органите на съдебната власт. 

Действията на българските власти са предприети в рамките на международната специализирана полицейска операция по пресичане дейността на трансгранична престъпна мрежа за производство и разпространение на синтетични наркотици в цяла Европа, координирана от Европол и Евроджъст.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)