"Възраждане" за Спецов: Няма дори минималните изисквания за длъжността, ще е ликвидатор

Повече от очевидно е, че този човек няма абсолютно никакъв опит да управлява такава компания. Няма дори минималните изисквания за това, не говорим за допълнителни знания и опит.

Така Йордан Тодоров от "Възраждане" коментира от парламента новината, че шефът на НАП Румен Спецов е номинацията на управляващите за особен управител на "Лукойл". Депутатът обаче заподозря, че Спецов "очевидно е особено удобен за Пеевски, защото през годините неведнъж е бил свързван именно с него".

"С днешното решение на МС Румен Спецов да бъде избран за особен търговски управител на "Лукойл" на практика се потвърждава, че кражбата на активите на "Лукойл" в България е в ход. Държавата не се държи като суверенен регулатор, а като изпълнител на решенията на Пеевски", настоя депутатът.

"На практика ние няма да имаме човек, който да е управител в истинския смисъл на думата, а ще имаме ликвидатор на активите на "Лукойл". Което ще става по пазарни оценки, които ще се извършват най-вероятно отново от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски. Това отваря широко вратите към държавата ни да бъдат заведени арбитражни дела и да бъдем принудени след това да плащаме милиарди не само за нанесените щети на активите на "Лукойл", но и за пропуснати ползи", предупреди Тодоров.

Делян Пеевски буквално ограбва държавата, заключи той.