РЗИ затваря хоспис край Поморие - хора с деменция държани заключени

Регионалната здравна инспекция в Бургас затваря временно хосписа за възрастни край Поморие, който се свързва с д-р Димче Миладиноски, собственик и на друг, но в Черноморец, чийто лиценз бе отнет преди дни. Освен това Здравната инспекция ще информира прокуратурата за предприетите действия и за неизпълнени предписания.

Това обяви пред медии д-р Мариана Кофинова, зам. директор на РЗИ Бургас. Вчера е била направена поредната проверка в дома край Поморие. През октомври РЗИ е издала предписания за привеждане на дома в съответствие с действащите санитарни и медицински изисквания. Нито едно от предписанията обаче не било изпълнено.

От РЗИ Бургас разкриха, че помещенията в хосписа са в лошо хигиенно състояние, няма достатъчно персонал и не може да се осигури необходимите грижи за 21-те обитатели. Те не били поддържани, не се спазвали режимите, предписани за хора на тази възраст. Нещо повече, условията били опасни са възрастните хора, тъй като всички врати в стаите били без дръжки от вътрешната страна , което на практика означава, че са държани заключени.

„Заповедта за временно преустановяване на дейността се подготвя и ще бъде връчена следващата седмица. При връчването ѝ тя влиза в сила незабавно", уточни д-р Кофинова. И допълни, че отговорността за извеждането на обитателите на хосписа е на д-р Миладиноски.

От РЗИ Бургас съобщиха още, че част от обитателите са в сравнително добро състояние, но с деменции, което изисква постоянни грижи.

Здравните инспектори предупредиха, че ако не бъдат изпълнени предписанията, а домът край Поморие продължи да работи, той може да бъде заличен от регистъра на обектите с обществено предназначение.