Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов е предаден на съд за подкупи

Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов в петък, само ден, след като направи същото за Благомир Коцев.

На съд са предадени Барбутов, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова, бивша зам.-кметица на "Люлин".

На Никола Барбутов, Рафаилов и Клисурска е повдигнато обвинение, че от ноември 2023 г. до юни 2025 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Барбутов ще бъде съден за подкуп, защото на 17 юни т.г. обещал на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин", 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми, които ще бъдат конкретно посочвани от него за изпълнители на обществените поръчки.

Барбутов и Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от месец февруари 2025 г. до 17 юни 2025 г. в София, с две деяния. Според обвинителния акт Барбутов е извършител, а Рафаилов е помагач.

Като заместник кмет Барбутов превишил властта си за организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с Ивайло Клисурски - кмет на район „Младост", и Георги Тодоров - кмет на район „Люлин", в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

В това Барбутов е бил улеснен от Петър Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник кмета, присъствал на срещата му с кмета на район „Младост" и осъществил среща със заместник кметове на район „Люлин", представил се като един от „доверените" експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Никола Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитета и доверието на гражданите в Столична община.

Петър Рафаилов е с обвинение и за подкуп. Според прокуратурата на 5 юни 2025 г., в София, предложил парична сума, равняваща се на 6 % (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширение на детска градина с възложител кмета на район „Младост"-СО, на Ивайло Клисурски - кмет на район „Младост", за да определи посочена от Петър Рафаилов фирма, за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова. През февруари 2025 г. в София, като заместник кмет на район „Люлин"-СО, предложила 2500 лева на Георги Тодоров, защото три месеца преди това сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС или 59 400 лева с ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.