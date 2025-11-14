МРРБ към Борис Бонев: Паркоместата ни са в имота на министерството, не ощетяват никого

"Казаното от общинския съветник Борис Бонев, че МРРБ заема общинска територия и злоупотребява с нея, е абсолютна манипулация. Паркоместата на МРРБ са в имота на министерството на адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий" 17-19 в гр. София". Това се казва в позиция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, изпратена до медиите.

"Съгласно Акт за публична държавна собственост административната сграда и откритите паркоместа към централната административна сграда на МРРБ са разположени в границите на имот, който е предоставен за управление на министерството. Те са декларирани и задълженията за тях по реда на Закона за местните данъци и такси се плащат ежегодно", посочват в позицията.

"В допълнение, за нуждите на структура на ведомството, се ползват 2 паркоместа на столичния площад „Македония", за които е сключен договор с Центъра за градска мобилност на София. За същите се плаща дължимият служебен абонамент според условията на сключения договор, завършва позицията.

Позицията идва след изказване на Борис Бонев, в което посочи, че 500 паркоместа в центъра ще се освободят от служебни абонаменти след приетата вчера от Столичния общински съвет реформа в паркирането.