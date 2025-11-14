Хванаха 20-годишен да шофира дрогиран в Петрич през нощта

Водач на 20 години е задържан в Петрич заради шофиране след употреба на наркотично вещество, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Извършена е проверка на лек автомобил „Тойота Корола" около 02:30 ч. днес на ул. „Полк. Дрангов" в града. Органите на реда са установили с техническо средство, че 20-годишният водач на автомобила е шофирал след употреба на наркотично вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343 Б, ал.3 от Наказателния кодекс, предава БТА.