Арестуваха пиян шофьор на градски рейс в Пловдив, затиснал възрастна пътничка с вратите

24 часа Пловдив онлайн

2888
Автобус на бул. "Княгиня Мария Луиза". Снимка: Община Пловдив

Дрегерът показал над 1,2 промила

Шофьор на автобус от градския транспорт на Пловдив е бил арестуван за шофиране под въздействието на алкохол, съобщиха за "24 часа" от полицията. 

Около 10,30 ч. тази сутрин рейсът бил на бул. "Княгиня Мария Луиза". Водачът не се уверил, че всички желаещи са слезли или са се качили в превозното средство и затворил вратите. Възрастна пътничка, над 85 г., обаче в този момент минавала и била затисната. 

Жената пострадала, но по първоначални данни нараняванията ѝ не били сериозни. На място пристигнал екип на полицията, който тествал водача на рейса, който бил около 40-годишен, за употреба на алкохол. Пробата му била положителна, като дрегерът показал стойности над 1,2 промила. 

По случая е образувано бързо производство.

Автобус на бул. "Княгиня Мария Луиза". Снимка: Община Пловдив

