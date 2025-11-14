50 000 чужди работници ще влязат у нас, остават 1/3 (Обзор)

Миналата година около 40 000 са влезли в България, за да работят на българския пазар. Тази година се очаква да бъдат около 50 000. Не остават повече от 1/3 от тези хора, максимум от това, което влиза. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който участва в дискусия за бъдещето на пазара на труда, организирана от Европейския либерален форум. Той потвърди, че страната има голям проблем с липсата на кадри, затова с промени в закона ще се облекчим вноса на кадри.

Министърът припомни, че хората, които умират в България са около 105 000-107 000 души. Раждаемостта пък е около 53-57 000 души, припомни още министърът. Той обясни, че справянето с демографската катастрофа трябва да е национална цел на страната ни.

„Стартирахме мярката „Избирам България", която цели да върне наши сънародници от чужбина. Но те трябва да работят поне шест месеца в България, за да получат финансови стимули, а не да стоят тук два месеца и пак да си заминат. Интересът е огромен. Организирахме и кариерен форум във Франкфурт. Ще има и други", подчерта Гуцанов.