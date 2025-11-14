Пловдивчанин за втори път подаде фалшив сигнал за бомба в Шесто районно, покри се от съда

Първият път Альоша Ангелов се разминал само с 500 лв. глоба

Обвиненият в подаването на фалшив сигнал за бомба в сградата на пловдивското Шесто районно управление Альоша Ангелов стана причина делото срещу него да бъде отложено. И той, и служебният му адвокат Радослав Попов не се явиха в залата на Районния съд за разпоредителното заседание, а наблюдаващият прокурор поиска следващият път подсъдимият да бъде доведен принудително. Съдия Зорница Тухчиева-Вангелова обаче даде още един шанс на Ангелов и отложи процеса за 4 декември. Ако и тогава пловдивчанинът не се появи, ще бъде воден с полиция.

Според обвинението на 5 април Альоша се обадил на телефон 112, за да сигнализира, че в Районното има бомба, като посочил и кой я е поставил. Оказало се обаче, че взривно устройство не е открито в сградата на полицията.

Това не е първото подобно провинение на Ангелов. Както "24 часа" вече писа, миналата година той бил глобен с 500 лв. от съда, след като на 8 март отново се обадил за бомба, но на паркинга на Шесто районно. Тогава си признал и сключил споразумение с прокуратурата, като освен глобата, трябвало да плати и разноските по делото в размер на 1007,64 лв.

Тъй като престъплението е повторно, най-вероятно този път Альоша Ангелов ще получи по-сурово наказание.