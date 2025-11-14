Министър-председателят Росен Желязков удостои проф. Христо Йоцов с държавната награда „Св. Паисий Хилендарски" за изключителния му принос към българската култура. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Отличието се връчва ежегодно на творци, които със своята дейност пробуждат духа, съхраняват традициите и развиват културната идентичност на България.

„Тази награда носи името на най-големия будител на българския народ Паисий, който със словото си събуди националното достойнство и вдъхнови много други будители. Но не само словото е отправна точка на човешкото съзнание, бит и емоция. Музиката е не по-малко силна стихия, която отприщва доброто, смисленото и емоционалното в човека. И вие сте олицетворение на това – будител, който заразява младите хора и им предава умение да докосват публиката с красотата на музиката," обърна се премиерът към проф. Йоцов. Министър-председателят Желязков подчерта и ключовата роля на проф. Йоцов в развитието на съвременното музикално образование и му пожела още много творчески успехи.

„Със сигурност твърдя, че както аз, така и всички почтени и достойни българи, носители на тази награда, не са се стремели към нея. Те просто са вършили работата си всеотдайно и с любов, споделяйки постиженията си с учениците си и с обществото. Изключително развълнуван съм – огромна чест е за мен да бъда приет в този кръг от достойни българи," сподели Христо Йоцов. Професорът изтъкна ролята на будителите като морален и духовен капитал на обществото и посочи, че признанието не е цел, а резултат от дългогодишна отдаденост и работа в полза на българската култура.