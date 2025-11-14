ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха магазин в София, продавал фалшиви прахове за пране, омекотители и шампоани

Фалшив прах за пране

Магазин, продавал фалшиви прахове за пране, омекотители и шампоани в София, бе разбит при акция на икономически полицаи от Трето РУ. 

Те имали оперативна информация, че в търговски обект в кв. „Факултета", в който се предлагали различни перилни препарати от известни търговски марки без съгласието на маркопритежателя. В акцията взели участие и представители на Българската агенция по безопасност на храните и СРЗИ.

По време на акцията в магазина и прилежащия към него склад били намерени и иззети над 1200 шампоана, 102 туби от пет литра с омекотител, 38 туби от 5 л. с течен перилен препарат, 5 чувала по 10 кг с гранулирана прах за пране.

С полицейска мярка за 24 часа бил задържан 27-годишният управител на търговския обект. По случая се води досъдебно производство.

Фалшив прах за пране

