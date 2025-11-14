Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

стартираха строителни дейности по благоустройство на пространството между бл. „Голям Богдан", бл. „Малък Богдан" и бл. „Верила" в кв. „Родина" 1, включващо тротоари, подходи, паркинги и доизграждане на ново външно осветление;

продължават дейностите по ремонт и подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране, пешеходните пространства и обслужващите улици, попадащи в карето между ул. „Борисова" /бл. „Найден Киров" 1/, ул. „Николай Здравков", ул. „Видин" и ул. „Мария Луиза";

продължава полагането на паважна настилка на тротоара по ул. „Шипка" от страната на Централен общински пазар;

изградени бяха бетонова пътека и стъпала за достъп до бл. „6" в кв. „Дружба" 1;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Съединение", бул. „Христо Ботев", бул. „Тутракан", ул. „Зорница", ул. „Петрохан" и ул. „Юндола";

ремонтирани бяха дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по бул. „Христо Ботев", бул. „Съединение", ул. „Княжевска", ул. „Лозен планина" и до бл. „Славия" в кв. „Здравец – Изток";

започна подмяна на старите амортизирани лампи с нови LED модули на външното осветление на пл. „Свобода";

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „Липник", бул. „Цар Фердинанд", ал. „Роза" /вкл. и премахване на опасен стълб/, ул. „Братя Обретенови", ул. „Борисова", ул. „Измаил", ул. „Йосиф Хербст", ул. „Сакар планина" /вкл. и подмяна на захранваща мрежа/, ул. „Кадин мост", ул. „Милкова ливада", ул. „Муткурова" /до бл. „Мелник"/, ул. „Петрохан" /до бл. „Николаев"/, както и по уличните мрежи на кв. „Долапите" /вкл. и ремонт на захранващи мрежи/ и с. Николово /вкл. и ремонт на захранващи мрежи/;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода" /вкл. възстановяване на захранващи мрежи/ и в околоблоковите пространства на бл. „15", бл. „16", бл. „18", бл. „19", бл. „МНО" 4, бл. „МНО" 5 и бл. „МНО" 6 в кв. „Дружба" 3;

монтирани бяха 8 нови и бяха възстановени 3 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 28 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

монтирани бяха антипаркинг елементи в Парка на възрожденците /на входа откъм ул. „Солун"/, ул. „Александровска", ул. „Райко Даскалов" и на пешеходните алеи до бл. „20" в кв. „Дружба" 3;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Христо Ботев" с ул. „Никола Й. Вапцаров", бул. „Липник" с ул. „Братислава", с ул. „Вардар" и с ул. „Чипровци" и на бул. „Липник" срещу Териториална дирекция „Митница" – Русе;

монтирани бяха сферични пътни огледала на места с ограничена видимост по ул. „Чипровци" и бул. „Цар Фердинанд";

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по бул. „Генерал Скобелев", бул. „Цар Освободител" /на кръстовището с бул. „Христо Ботев"/, ул. „Борисова", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Оборище", пред вх. „Б" на бл. „28" и вх. „Б" на бл. „МНО" 6 в кв. „Дружба" 3 и пред вх. „А" на бл. „18" в кв. „Здравец";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха осиновени 12 кучета и бе извършена ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

проведена бе пресконференция за инициативата „Русе – Коледната звезда на Дунава" и стартирането на дейностите по проект „Русе Арт Фест", по време на която бяха оповестени подробности от програмата;

изготвени бяха афишът на Коледно-новогодишния фестивал и план-сметката за събитията от него;

приети бяха изпратените програми за дейността на народните читалища през 2026 г. и бе обобщена подадената информация;

изготвени бяха договори с културните оператори и материали за информация и публичност по проекта „Русе Арт Фест";

проведени бяха работни срещи, във връзка с организацията на „Коледно надиграване 2025";

подготвена бе рекламна кампания за Международния фестивал „Мартенски музикални дни" – визуални материали за социални медии и платформа за продажба на билети;

подготвена бе актуализация на правилника на програма „Култура" и формулярите за кандидатстване и отчитане и бяха приети отчети за изпълнените проектни предложения, финансирани по програмата;

на 11 ноември бяха обявени свободни места за прием в детските градини и яслените групи към тях;

продължава приемът на предложения за носители на Награда „Студент на годината";

изготвен бе доклад за дейностите по механизма, във връзка с предстояща междуинституционална среща по Национална програма „Заедно за всяко дете";

взето бе участие в събитие за безопасност на движението по пътищата, което се проведе с децата от трета група на ДГ „Пинокио";

обобщена бе справка за очакваните собствени приходи на общински образователни институции за 2026 г.;

уточнени бяха събитията, в които ще се включат съставите на Общинския детски център за култура и изкуство като част от културния календар за 2026 г.;

извършена бе подготовка за коледните инициативи, организирани от Общинския детски център за култура и изкуство.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- продължават планиранията и представянията на дейността на Международния младежки център. Проведени бяха срещи с ученици в ОУ „Тома Кърджиев" и СУ „Йордан Йовков". Социалният работник и педагогът, подкрепени от младежките работници провеждат интерактивни срещи с ролеви игри, дискусии и анкети, за да привлекат младите хора към възможностите за изграждане на меки умения, курсове за квалификация, реализиране на инициативи и доброволчество, които могат да открият в Младежкия център;

- представители на Международния младежки център взеха участие в обучение, организирано от Националния фокусен център, което се проведе в Габрово. На място в един от центровете русенските експерти обменят опит и практики за работа с младежи. Освен наученото от изключителна важност е и създаването на контакти с други центрове от мрежата и планирането на общи дейности;

- депозиран бе проектът за актуализация 2025 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе /ПИРО/ за периода 2021–2027 г. Актуализацията на ПИРО е извършена на основание Закона за регионалното развитие, правилника за неговото прилагане и методическите указания на МРРБ. Тя се налага поради настъпили промени в социално-икономическите условия, новите секторни и нормативни политики, както и резултатите от междинната оценка и годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Плана. При актуализацията не се променят визията, стратегическите цели и приоритетите за развитие на общината, нито определените зони за въздействие. Промените засягат основно програмата за реализация и приложенията към нея, чрез които се включват нови проекти, дейности и източници на финансиране, в т.ч. по програмите на ЕС за периода 2021–2027 г. и Плана за възстановяване и устойчивост;

заместник-кметът Златомира Стефанова взе участие в информационна среща, организирана от Областен информационен център – Русе, на която бяха представени актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите от споразумението за партньорство 2021–2027 г.;

- проведен бе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с общински имот и бяха внесени 16 предложения в Общинския съвет, които ще бъдат разгледани на предстоящата сесия.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик";

продължава основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава ремонтът на ДГ „Слънце";

продължават основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

продължава строежът на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

открита бе строителна площадки за извършването на дейности по реконструкция на опасни стълбове за улично осветление по ул. „Мальовица" - от ул. „Захари Зограф" до ул. „24-ти май", и по реконструкция на кабелна мрежа за улично осветление по бул. „Христо Ботев" - от бул. „Цар Освободител" до пътен възел с бул. „България";

продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

извършени 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

съставен бе един констативен акт за незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица;

издадени бяха 8 заповеди за премахване на незаконни строежи и една заповед за премахване на преместваеми обекти, като същите са в процес на обявяване на заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

на 12 ноември стартира Програма „Да опазим очите на децата" за учебната 2025/2026 г.;

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 8 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

консултирани бяха 8 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 6 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 7 домашни посещения на лични асистенти и бяха приети 15 заявления на кандидат потребители за включване в механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 8 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

на 12 ноември бе проведена среща с родители по Програма „Академия за родители при Община Русе" с дейност „Общинско училище за родители". Беседата се проведе от гост лектори от УМБАЛ „Медика" и екипа по ранно детско развитие;

взето бе участие в XIX Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

проведени бяха две сесии по Националната програма "Кодово име: Живот" в 7-и клас в НУИ "Проф. Веселин Стоянов";

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя" и консултираха 16 жени за безплатни медицински прегледи за здравно неосигурени жени, за диагностика на онкологични заболявания и за методи на контрацепция. Консултирани бяха 17 мъже за безплатни скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея. Консултирани бяха и 33 лица за типовете диабет;

изготвени бяха две заповеди за временна организация на движението на бул. „Христо Ботев" и ул. „Мальовица";

подадени бяха за ремонт 5 неработещи електронни информационни табла;

изготвени бяха 38 карти за хора с трайни увреждания.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

приключи Общинското първенство по футбол, част от Ученическите спортни игри за 11. и 12. клас;

продължава организацията по провеждане на Общинското първенство по волейбол за юноши и девойки, част от Ученическите спортни игри;

проведен бе турнирът по волейбол за деца „Малки великани";

обработени бяха отчети по „Програма спорт" 2025 г.;

извършена бе подготовка на Градския стадион за футболна среща;

Шахматният клуб „Пристис" и Клуба по шах проведоха турнир, в който се включиха 27 шахматисти. Особено оживена бе конкуренцията в най-малката възрастова група – до 8 години, където се състезаваха 6 деца. Първите три места заеха Яна Лозанова, Борис Петров и Светлин Калчев;

творчески уъркшоп обедини млади хора от България и Молдова. Представители на Младежкия център „Васил Левски" в Тараклия, Република Молдова, гостуваха на Общинския младежки дом в Русе. Групата, която включваше ученици, студенти и преподаватели, се срещна с членове на Младежкия парламент. Основната цел на посещението беше младите хора от двете страни да се запознаят, да обменят опит и идеи, да разкажат за своите организации и да поставят основите на бъдещо партньорство и приятелство. Събитието започна с представяне на русенския Младежки парламент и неговите инициативи. След това гостите разясниха какви младежки дейности се реализират в Тараклия. В последвалия уъркшоп участниците рисуваха върху тениски и изобразиха общите ценности, които ги обединяват. Срещата се осъществи с подкрепата на ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова.