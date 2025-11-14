Илиян Йончев: За 3 г. Спецов доказа управленските си качества, познава и международните партньори

Президентът постъпи мъжки, отстоя позиция и не изчака срока от 14 дни, а вднага наложи вето, което даде възможност на НС бързо да се събере, смята депутатът от БСП - ОЛ

За депутата на БСП Илиян Йончев изборът на шефа на НАП Румен Спецов за особен управител в "Лукойл" е напълно подходяща. Според него дори и Великобритания е казал, че е идеален за тази работа - щяла ли иначе да свали санкциите към "Лукойл" и да ни даде дерогация ако особеният управител не я устройва.

На въпрос дали Спецов отговаря на изискванията за опит в сферата, депутатът подчерта, че в текстовете не е записано управление на рафинерия, а за икономически дейности, свързани с нефт и нефторподукти. Йончев подчерта - една от основните функции на НАП, където Спецов е ръководител, са основните приходи. А тв идват от акциза и ДДС, който е при търговия на нефт и нефтопродукти. "Т.е. ръководителят на НАП разполага абсолютно аналитично и има представа на прозиводствния процес, формиране на цени, как стигат до безниностанциите. Ако НАП няма представа какво се случва една рафинерия - Бога ми", защити номинацията той в ефира на "Лице в лице" по БТВ.

Спецов показа как може да се повишат приходите в държавната хазна, настоя Йончев. И изрази учудване от Асен Василев, който като че ли се отричал от него. "И на него се смееха като предлагаше Спецов, но той се оказа добър в работата си на организатор и администратор", смята депутатът от БСП-ОЛ.

Той подчерта, че особеният управител има и зададачава да отговаря за финансовите потоци и тяхното разпределение и разходване. "Неслучайно е дадена възможност да е юрист или икономист. В този кратък момент е добре да е доказан специалист като шефа на НАП. Подиграваха се, че са неизпълняеми поставените задачи на НАП от бюджета, но видяхме, че се справят много добре", похвали той приходната агенция.

"За 3 години Спецов вече е работил с няколко правителства - и служебни, и редовни, и е доказал своите управленски качества. Познава и партньорите и външни служби", смята Йончев.

Що се отнася до президентското вето, което парламентът преодоля набързо, депутатът посочи, че Румен Радев "постъпи мъжки, отстоя позиция и не изчака срока от 14 дни, а вднага наложи вето, което даде възможност на НС бързо да се събере". Адекватните действия на кабиента вече дават резултат, доволен е представителят на БСП-ОЛ.