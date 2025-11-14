Млада докторка, блъсната на пешеходна пътека, се нуждае от средства, за да продължи борбата за живота си

Младата докторка, специализантка по акушерство и гинекология Цвета Кютукчиева, се нуждае от средства, за да продължи борбата за живота си. Тя е блъсната на кръстовището на бул. "Тодор Александров" и ул. "Одрин" в София на 15 април 2022 г., в 10,50 часа от млад шофьор, който управлява ауди А3 с превишена скорост. Месеци наред Цвета е в кома, а сега е прикована на легло, обездвижена и с амнезия, припомниха от "Ангели на пътя".

Цвета Кютукчиева след катастрофата

Преди месеци обаче прокурор иска прекратяване на делото срещу водача - 21-годишния Симеон Михалев поради липса на данни за престъпление. Цвета е единственото дете на родителите си - д-р Илия Кютукчиев, уважаван акушер-гинеколог, майка ѝ също е лекар.

Ето какво написаха от семейството на Цвета във фейсбук страницата си Let's help the recovery of Tzveta Kyutukchieva, а от "Ангели на пътя" изпратиха до медиите:

Изминаха повече от 3 години и половина от този злокобен ден, когато върху мен връхлетя една кола и ме инвалидизира за цял живот. Наближава моят рожден ден - ще стана на 31 години, най-хубавата възраст от живота. За мен не е така. Докато моите приятели се радват на живота, аз прекарвам дните си в самота и непрекъсната рехабилитация. Желаният успех идва трудно и бавно, средствата за постигането му нарастват все повече.

Тъжно ми е, че все по-малко от моите приятели се сещат за мен. Все още ме крепят спомените за хубавите дни, прекарани с тях. Сега само любовта и грижите на моите близки ми дават сили да продължа по трудния път на моето възстановяване.

Средствата за моето лечение нарастват. Моля да подкрепите моите усилия за възстановяване чрез дарителска сметка:

Fibank - IBAN: BG63FINV915010BGN00ZRS

Bic FINVBGSF

ИЛИЯ КЮТУКЧИЕВ

дарение за лечението на Цвета Кютукчиева