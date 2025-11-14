Задържаха над 340 хил. къса нелегални цигари във влекач край Дунав мост

Митничари задържаха 341 000 къса цигари при проверка на товарна композиция по пътя към към "Дунав мост 2" при Видин – Калафат, съобщиха от Агенция "Митници".

На 10 ноември митническите служители спрели за проверка влекач с полуремарке. Шофьорът обяснил, че е натоварил групажна стока и пътува за Холандия и Белгия. При извършената физическа проверка в три палета, описани като авточасти съгласно представената товарителница, са открити кашони със стекове цигари с валиден български акцизен бандерол. Общият им брой е 17 050 кутии (341 000 къса) на 13 различни марки.

Шофьорът е заявил, че цигарите не са негови. Акцизните стоки са иззети като работата по случая продължава, уточняват от агенцията, цитирана от БТА.

При друга проверка на 7 ноември отново в района на мост "Нова Европа" при Видин са задържани заготовки за цигарени кутии на две американски марки и ленти с коркофан (филтърна хартия) с общо тегло 20 300 кг. Във влекач с хладилно полуремарке, пътуващ към Португалия, са открити общо 1 954 800 бр. изрязани заготовки за кутии за цигари и 360 бобини ленти коркофан. Отделно са открити и 246 бобини картон за вътрешната част на кутии за цигари.