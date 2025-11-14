Решено: правителството назначи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Министерският съвет официално прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл" в България. Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха току-що от правителствената пресслужба.

По-рано днес премиерът Росен Желязков свика съвета по сигурността, за да бъде обсъдено кой да стане особен управител. Името на шефа на НАП Румен Спецов беше предложено от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов, а след това беше гласувано на заседанието на Министерския съвет.

Той беше свикан, след като в "Държавен вестник" беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Той касае американските санкции срещу руската компания „Лукойл", която има активи и в България. Предвижда се разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството в рафинерията в Бургас.

„Румен Спецов отговаря на вискички изисквания. Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - НАП. Управлявал я е при различни правителства и винаги е демострирал професионализъм и политическа безпристрасност и мениджърски умения. Неутрален е", каза министър Дилов.

Малко след като министрите обявиха, че номинацията им е спецов дойде новината, че Великобритания е издадла специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания "Лукойл". Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари.

Мярката следва новите санкции, обявени миналия месец от британските власти срещу най-големите руски производители на петрол, включително "Лукойл" и "Роснефт", заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Лицензът, издаден от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната "Роснефт", тъй като те са под германски държавен контрол.