Министър Георги Георгиев: Дерогацията от Великобритания за "Лукойл" е резултат от 2 седмици разговори между правителствата

Рафинерията в Бургас и бензиностанциите "Лукойл" днес получиха генерално разрешително от правителството на Великобритания. То позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извършват търговски операции с "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕАД и техните дъщерни дружества, включително и плащания по действащи и нови договори. Това написа в своя Facebook профил министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Георгиев обясни, че настоящата лицензия е резултат от активното сътрудничество и интензивен диалог между българското правителство и британските власти.

"Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 14 февруари 2026 г., с възможност за удължаване.

С даденото генерално разрешение от Службата по прилагане на финансовите санкции към Финансовото министерство на Обединеното кралство се улеснява и преминаването на дейността на "Лукойл" в България извън руски контрол", пише още правосъдният министър.

Ето целия пост на Георги Георгиев:

Рафинерията в Бургас и бензиностанциите „Лукойл" днес получиха генерално разрешително от правителството на Великобритания. То позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извършват търговски операции с „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл България" ЕАД и техните дъщерни дружества, включително и плащания по действащи и нови договори.

По този начин се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес, което е нашата основна цел.

Настоящата лицензия е резултат от активното сътрудничество между българското правителство и британските власти и интензивният диалог, който имахме в последните седмици. Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 14 февруари 2026 г., с възможност за удължаване.

С даденото генерално разрешение от Службата по прилагане на финансовите санкции към Финансовото министерство на Обединеното кралство се улеснява и преминаването на дейността на „Лукойл" в България извън руски контрол.

