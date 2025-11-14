Тарантулата, обрал с градинска ножица пари от спорт-кафе, остава в ареста

Извършител на кражба на парична сума от обект в гр. Благоевград е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан. Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършена кражба. Впериода от 22,05 ч. на 12.11.2025 г. до около 01,00 ч. на 13.11.2025 г. от обект „Спорт кафе Инбет" в кв. "Еленово" била отнета метална каса с парична сума от около 500 лева.

Събрани са доказателства, че за извършването на деянието е използвана част от метална градинска ножица, с която е разбита входната врата на обекта. Разпознат е по запис на охранителна камера, а в района е намерена металната каса и дрехите, с които е бил облечен.

В хода на разследването е установен извършителят на кражбата – 35-годишният Илия Илиев-Тарантулата от Благоевград, който вече е осъждан. Преди 8 г. по сходен начин той обра банков офис в сградата на КАТ-Благоевград, в съседство с Второ РУ и отмъкна близо 25 хил. лв. Получи присъда от 4 г. затвор.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград Илиев е привлечен в качеството на обвиняем.

По искане на прокуратурата съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.