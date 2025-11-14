ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това е най-мащабната реформа в паркирането в София...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21718684 www.24chasa.bg

Тарантулата, обрал с градинска ножица пари от спорт-кафе, остава в ареста

Тони Маскръчка

1152
През 2017 г. Илия Илиев - Тарантулата открадна каса с над 20 хил. лева и евро от банков клон в КАТ. СНИМКИ: АНТОАНЕТА МАСКРЪЧКА

Извършител на кражба на парична сума от обект в гр. Благоевград е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан. Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършена кражба. Впериода от 22,05 ч. на 12.11.2025 г. до около 01,00 ч. на 13.11.2025 г. от обект „Спорт кафе Инбет" в кв. "Еленово" била отнета метална каса с парична сума от около 500 лева.

Събрани са доказателства, че за извършването на деянието е използвана част от метална градинска ножица, с която е разбита входната врата на обекта. Разпознат е по запис на охранителна камера, а в района е намерена металната каса и дрехите, с които е бил облечен.

В хода на разследването е установен извършителят на кражбата – 35-годишният Илия Илиев-Тарантулата от Благоевград, който вече е осъждан. Преди 8 г. по сходен начин той обра банков офис в сградата на КАТ-Благоевград, в съседство с Второ РУ и отмъкна близо 25 хил. лв. Получи присъда от 4 г. затвор.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград Илиев е привлечен в качеството на обвиняем.

По искане на прокуратурата съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

През 2017 г. Илия Илиев - Тарантулата открадна каса с над 20 хил. лева и евро от банков клон в КАТ. СНИМКИ: АНТОАНЕТА МАСКРЪЧКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: По-кротко с НСО! (И гледайте до края)