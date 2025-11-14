26 вместо 10 евро за международен паспорт за хората над 58 г. Евтините са за 10 г.

Шофьорската книжка поскъпва с 1 евро

Международният паспорт поскъпва с 16 евро, включително за хората над 58 г., които досега плащаха преференциалната цена от 10 евро. За тези до 58 г. таксата беше 20 евро. С промени в тарифата за таксите на МВР вече няма разделение на хората в две групи - до 58 и над тази възраст.

Предвидена е само една категория от 14 до 70 г. Всички ще плащат 26 евро за международен паспорт с валидност 5 г.

Хората над 58 г. ще могат да се възползват от досегашната цена от 20 лв. до края на годината. След това цената за международния паспорт с валидност от 5 години става 26,59 евро за всички.

Новото е, че ще има паспорт с валидност 10 г. Той ще е за хората от 18 до 70 г. и ще струва 28 евро. По този начин пътуващите често в страни извън ЕС ще спестят 14 евро, ако си извадят паспорт за 10 г. по новите правила.

Те няма да се издават само на непълнолетни. Преди навършване на 14 г. родителите им ще плащат 6,65 евро вместо досегашните 5,11 (10 лв). Документът ще е валиден 5 години. С 3,03 евро до 13,29 се увеличава подновяването на документа за децата под 14 г. 6,65 евро ще трябва да подготвят и хората над 70 г. за паспорт с вадидност 5 години, вместо досегашните 5,11 евро. 7,16 евро ще им струва документ за 10 години.

Промени има и в цените на дипломатическия, служебния и моряшкия паспорт. Там поскъпванията са най-големи. За 5 години те ще струват, 61,36, 91,01 и 56,75 евро. За сравнение досега дипломатическият и служебният паспорт струваха 23,01 евро, а моряшкият - 20,45 евро.

От МВР обясниха след запитване на “24 часа” по повод публикуваните за обществено обсъждане промени, че те се налагат по няколко причини. “Графичният художествен дизайн е изпълнен със специални мастила, посредством различни техники на отпечатване. На първата и последната корица има многоцветен релефен печат, както в банкнотите. Втората страница с персонални данни е защитена изцяло с холографско фолио с вградени множество защитни елементи и за пръв път в него има метализиран участък, който се персонализира”, казаха от вътрешното ведомство. За максимална сигурност и защита от подправка и фалшификация в паспорта снимката на човек е сложена 5 пъти с различни технологии.

Минимална промяна ще има и цената за шофьорска книжка. Вместо 12,78 евро (25 лв.), тарифата се увеличава до 13,80 евро. Поскъпването важи за книжките на хора от 18 до 58-годишна възраст. За тези от 58 до 70 години сумата ще е 5,62 евро, равняващи се на сегашната ставка от 11 лв. За хората над 70 години книжките са безплатни. Новата цена се нагала заради въвеждането на новите образци на личните документи. Освен това се отчитат преките и непреките разходи за услугата, отговориха от МВР на запитването на “24 часа”.

Рекордният скок е за цените е за временен паспорт за окончателно напускане на България. Досега той е бил 50 лева, а вече ще е 278 евро. Такива случаи обаче в годината са не повече от два.

Цените на личните карти не се променят, но де факто ще поскъпнат, след като веднъж вдигането им бе отложено и вместо от април т.г. ще влезе в сила на 1 януари. Тогава новият документ за самоличност за 10 години ще струва 15,34 евро (30 лв.) вместо сегашните 18 лв., а за децата, с валидност 4 г. - 10,74 евро (21 лв.) вместо досегашните 13 лева.

Цените са за новите лични карти, които вече са с чип. В него ще има информация с биометрични данни - снимка и пръстови отпечатъци. Това гарантира по-голяма сигурност и дава възможност на българските граждани, които влизат в ЕС от други държави, да преминават през електронните пунктове на ГКПП. Ускорява и контрола на граничните власти в останалите страни.

Всъщност новите цени за личните карти бяха обявени от МВР още в началото на тази година, но след реакцията тогава Министерският съвет върна старите цени и дори решението бе публикувано в извънреден брой на “Държавен вестник”.

Вътрешният министър Даниел Митов обаче още тогава обяви, че повторно ще предложи вдигането им от 2026 г.

Заявленията се подават в районните управления на МВР в сектор “Български документи за самоличност”. Тези, които разполагат с електронен подпис, могат да заявят документа онлайн чрез портала на вътрешното министерство e-uslugi.mvr.bg. Това важи и за международните паспорти и шофьорските книжки. Последните могат да бъдат подновени и в Пътна полиция.