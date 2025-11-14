ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това е най-мащабната реформа в паркирането в София...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21718837 www.24chasa.bg

Задържаха двама митничари за корупция на ГКПП Калотина

2908
СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП Калотина, съобщава Нова, позовавайки се на свои източници. 

В момента на място тече акция на ГДБОП.

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: По-кротко с НСО! (И гледайте до края)