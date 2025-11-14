Военните останаха без пари да си плащат новите оръжия, отлагат преводите за F-16 (Обзор)

През последните години МО сключи сделки за над 10 млрд. лв., в капиталовите разходи за 2026 г. има недостиг в размер на 210 млн. евро

Военното министерство отлага с 2 г. основното плащане по втория договор със САЩ за изтребителите F-16. То трябваше да бъде изпълнено през 2026 г. и е за 361 млн. евро.

Това обяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, който се включи в дискусиите по бюджет 2026 в ресорната комисия в парламента. Предвидените средства за военния сектор са малко над 2,7 млрд. лв. Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от БВП.

Заради определения таван на разходите в първата план-сметка в евро, от военното министерство очакват затруднения при изпълнение на инвестиционната програма за модернизация на армията. Недостиг в размер на 210 млн. евро има и при капиталовите разходи по вече сключените договори. Затова в министерството разгледали всички възможни варианти за ограничаването и редуцирането на разходите, обясни Запрянов. Именно затова плащането за втората серия от 8 самолета F-16 ще бъде отложено за 2028 г. Това може да доведе до сериозно натоварване на бюджета следващите години.

През последните години МО сключи сделки за над 10 млрд. лв., като тепърва предстои да бъдат подписвани и нови. По повечето от тях изплащането е разсрочено и според експерти може отново да вкара България в позиция да предоговаря военните си сделки.

По подобен начин преди години

се наложи да се откажем от транспортни самолети “Спартан”

и хеликоптери “Кугър”, но не се разбра колко е струвало на държавата.

Най-рано през 2027 г. пък ще бъде достигната първоначалната оперативна готовност на първите 8 самолета F-16. Пълната оперативна готовност пък може да бъде достигната година след това. Дотогава трябва да бъдат поддържани съветските МиГ-29 и Су-25. Както “24 часа” писа, предвидените пари за поддръжката им догодина са над 114 млн. лв.

Снемането на съветските изтребители от въоръжение преди достигане на първоначална оперативна готовност на новите изтребители F-16 би лишило ВВС от ключови способности, което значи, че за тях ще се плаща поне още 2 години. Кога новите самолети ще могат да дават дежурства, ще реши командирът на Военновъздушните сили, уточни Запрянов.

Въпросът не бил в парите, а кой ще продължи да поддържа самолетите, защото Полша вече изпитвала затруднения с това. В момента армията разчита основно на тях.

“Задържането на съветската техника толкова дълго и забавянето на договорите за натовски самолети води до тези затруднения. Предните правителства нямаха волята, чак третото правителство на Бойко Борисов и ГЕРБ взе това решение. Смяната на поколения техника изисква време и предварително планиране”, каза Запрянов.

Очакванията са последните 2 самолета F-16 по първия договор със САЩ да бъдат доставени през декември. Вече тече работа по усвояването на новите самолети във Военновъздушните сили. Атанас Запрянов СНИМКА: Николай Литов

Средствата за персонал и текуща издръжка в бюджета обаче били “осигурени и достатъчни”, стана ясно още в петък. За да се спазят изискванията в програмата и плана за развитие на Въоръжените сили, ще се правят

съкращения на цивилните служители във военното ведомство

Според изискванията те трябва да бъдат 19% от числения състав на Въоръжените сили, докато военнослужещите трябва да са 81%. Над 3000 са цивилните служители в МО. Вече били предприети мерки за съкращаване на 10% до края на месеца, обяви Запрянов. По списък военнослужещите към момента били по-малко от 32 хиляди, където е и основният недокомплект в армията.

За миналата година липсата на хора в армията стигна почти 22%. През тази доста от местата били попълнени, след като бяха увеличени заплатите на военните, отчете министърът.Парите и за 2026 г. обаче не стигат - МО ще може отново да наеме само 1000 военнослужещи, стана ясно в края на октомври.

От началото на годината основната заплата на войниците стана 2370 лв., на сержантите 2485 лв., а за офицерите може да стигне до 6700 лв. при висшите. Според военните именно завишените възнаграждения в сектора са направили професията по-привлекателна.