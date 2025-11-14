Окончателно: 40 месеца затвор за мъжа, убил тъста си и друг шофьор при катастрофа на пътя Карлово - Пловдив

Карал със 135 км/час, за да закара бащата на жена си в болница, но причинил смъртта му

53-годишният Стойчо Шутов ще лежи 3 г. и 4 мес. в затвора за катастрофата в село Черноземен на пътя Карлово - Пловдив, при която загинаха тъстът му и друг шофьор. Решението за това е на ВКС и е окончателно.

Фаталният инцидент е с дата 20 юни 2022 г. Шутов пътувал с колата си от Карлово за Пловдив. До него бил тъстът му Иван Димитров, а на задната седалка - шуреят му Мариян. Шутов карал с превишена скорост, защото бързали за болница - Димитров бил с кръвотечение, което не спирало заради заболяването му от диабет. Водачът навлязъл в Черноземен със 135 км/час, пред него имало няколко коли и товарен автомобил "Ивеко", който на кръстовище започнал да прави ляв завой. Шутов предприел изпреварване точно в този момент, водачът на камиона Георги Дойков не го забелязал навреме и последвал сблъсък. След него товарният автомобил се преобърнал наляво и водачът загинал на място. Леката кола се ударила и в друг автомобил, който бил паркиран наблизо. Тъстът Иван Димитров давал признаци на живот в първите минути след инцидента, но по-късно починал.

Шутов призна вината си, после оспори произнесената от окръжните магистрати в Пловдив присъда, но тя беше потвърдена първо от Апелативния съд, а сега и от ВКС. Върховните съдии не намират основание да намалят наказанието. "Безспорно и сериозното превишаване на скоростта, и неправилното изпреварване не са представлявали демонстрация на безнаказаност от страна на подсъдимия, а са свързани с необходимостта пострадалият Иван Димитров да бъде транспортиран бързо до здравно заведение. Въпреки че в основата на действията на жалбоподателя стоят изцяло хуманни съображения, създадената по този начин потенциална опасност и за други участници в движението не следва да бъде игнорирана и не позволява по-снизходителен подход спрямо него от този, проявен от долустоящите съдилища", е записано в техните мотиви.

Стойчо Шутов ще изтърпи наказанието при първоначален общ режим.