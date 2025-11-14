Софиянци пращат жалби до БНБ и главния прокурор за по-скъпата синя и зелена зона (Обзор)

Твърдят, че са нарушени правилата за въвеждане на еврото, и готвят протест на 23 ноември

КЗП се самосезира и предупреди общината, че може да отнесе сериозни санкции

Жалби до главния прокурор и до управителя на БНБ срещу решението за поскъпване на синята и зелената зона в София подготвят жители на засегнатите квартали. Във фейсбук групите им вече се разпространява текст на жалба, която може да бъде попълнена от всеки и изпратена до съответните институции.

В четвъртък Столичният общински съвет реши от 5 януари паркирането в синята зона да поскъпне от 2 лева на 2 евро на час, а в зелената - от 1 лев на 1 евро.

Жалбата е подготвена от Александър Доценко. Освен до главния прокурор и БНБ тя е адресирана и до Комисията за защита на потребителите (КЗП), НАП, министрите на финансите и на икономиката, КЗК, омбудсмана, кмета на София, СОС и ЦГМ. Твърди се, че повишаването на цените е “спекулативно и необосновано”, че са нарушени правилата за въвеждане на еврото, че има

злоупотреба с монополно положение и административен произвол,

а въведените такси за електромобилите са антиекологични мерки. Според жалбата липсват подобрения в инфраструктурата, паркинги и в самата услуга. В други групи се предлага да бъде сезиран и областният управител на София Стефан Арсов, който може да върне за ново обсъждане решението на СОС.

Междувременно от КЗП обявиха, че са се самосезирали за предстоящото увеличение на цените. Те ще изискат документи от ЦГМ и Столичната община, но припомниха, че по време на периода на двойно обозначаване търговците са длъжни да обосновават всяко поскъпване с обективни икономически фактори. КЗП предупреждава, че законът предвижда сериозни санкции при нарушения и започва преглед на подобни практики и в други градове.

Във фейсбук вече има и специална група против разширението на зоните и вдигането на цените, която

в петък имаше 1500 членове

В нея вече се обсъжда датата 23 ноември за протест и тече анкета за място в центъра, на което да се проведе.

Спорове “за” и “против” промените в паркирането текат и в групата на долната част на “Лозенец”, която от януари вместо в по-евтината зелена зона ще е в синята. Някои признават, че дори не са разбрали, че подобна промяна е била обсъждана.

“Нашите квартали са дом, не зона! Не сме в центъра, но ни третират като такива. Искат да ни натоварят със зелена зона, да плащаме за мястото пред домовете си - а ние искаме справедливост и спокойствие. Не искаме да плащаме, когато отидем на разходка с децата в парка, когато ги водим на тренировки на стадиона”, пишат жители на “Сухата река” и “Хаджи Димитър”, в които догодина ще се въведе зелена зона.

Близо 2000 коментара е събрал постът на “Спаси София” за приетите промени. Партията беше един от инициаторите на реформата, като в крайна сметка отстъпи от част от предложенията си, за да бъде внесен общ доклад с ПП-ДБ и кмета Васил Терзиев. Там сред привържениците на реформата има такива, които изразяват съжаление, че е отпаднала идеята за червена зона в центъра.

“Браво - от 1 лев на 1 евро, от 100 лв. на 100 евро. В магазините ще ги изядем с парцалите, ако след десетичната запетая не са правилните центове, но за зоните може!!! Защото има паркинги, топулици и топтротоари”, пише Габриела Хаджиева.

“Най-накрая, дано обаче повишените приходи се ползват за нови паркинги, не за заплати и кражби чрез неясни проекти”, добавя Ангел Ковачев.

“Как превалутира Столична община: 1 лев зелена зона = 1 евро; 2 лева синя зона = 2 евро; 30 лева за скоба = 30 евро; 100 лева абонамент = 100 евро. А на централните гробища не чакат януари. Да влезеш с автомобил беше 2 лева, отскоро е 4 лева”, пише Александър Младенов.

В защита на реформата се обявява друг потребител на социалната мрежа - Михаил Панайотов. “Гледам, всенародно столично възмущение. Някои малоумници (или всъщност хитреци) обвързват поскъпването с въвеждането на еврото”, пише той. И обяснява, че

колата не е неотменимо човешко право,

а София е европейска столица с ограничен автомобилен капацитет. “Цялата идея е колите “да намалеят, просто защото капацитет няма (не просто в центъра) и е ад за всички”, посочва Панайотов.

Според него има 3 начина за решаването на проблема. Първият е София да стане Дубай - град, проектиран за автомобили, където не можеш да минеш пеша 300 м, защото не можеш да пресечеш 6-лентовата магистрала пред теб. Вторият - да се ограничава законово по брой коли на семейство или възраст на автомобил.

Третият вариант е на пазарен принцип, но без резкия праг "нов автомобил". "Хайде сега, 200 лв. годишно не е баш препъни камък, а е един пазар. Но идеята е, когато ти стане по-скъпо да имаш 3 автомобила, ще имаш 2, ще имаш 1. Или няма да имаш въобще, но този избор ще бъде направен от теб, защото си преценил, че за твоите конкретни, ежедневни нужди е по-изгодна карта за градския транспорт", казва Панайотов.

Подкрепа за реформата изрази и бившият депутат Владислав Панев. “Време е да се научат основни закони в икономиката. Че когато търсенето превишава многократно предлагането (на паркоместа), то цената е ниска. А в много случаи е направо без пари. Също, че няма безплатен обяд. Убеден съм, че при цена от 4 лв. на час в синя зона ще се паркира много по-лесно. Убеден съм и че в моя квартал “Изгрев” ще се паркира по-лесно, когато се изчистят ненужните коли и тези от съседните квартали. Убеден съм и, че при тези цени икономическите стимули за строителство на частни паркинги ще се увеличат”, смята Панев.