Кметове молят Рая Назарян да премести от пл. “Св. Ал. Невски” паркинга на депутатите (Обзор)

Трайков напомня на Министерството на културата за старата сграда на нотариата

Служебният паркинг на парламента да се премести от площад “Св. Александър Невски” на обособените за това места от източната страна на историческата сграда на Народното събрание. Това искат районните кметове на “Средец” Трайчо Трайков и на “Оборище” Георги Кузмов от председателката на Народното събрание Рая Назарян.

Двамата предлагат паркингът да се премести откъм ректората на Софийския университет, където съществува неизползваем паркинг с будки за охрана. Сега депутатите паркират край храм "Ал. Невски", а местата им са оградени с кашпи и след 17 часа остават без охрана, няма и видеонаблюдение. Преди 2 г. зоната там беше ограничена за частни автомобили, но депутатските останаха, което предизвика обществено недоволство.

Трайков обяви във фейсбук, че е получил отговор от Рая Назарян и на писмото си с напомняне за належащия ремонт на историческата сграда на парламента. Тя обяснява, че предстои да се сложат огради около опасните места заради повредената фасада. Освен това инженери с вишки ще се качат, за да огледат отблизо състоянието на всички улуци, водосточни тръби, покривни обшивки и фронтони. Ако е необходимо, те ще бъдат допълнително към носещата основа. При огледа ще се премахнат фасадите, стрехите, стойките и кабелите, които са зле прикрепени.

Трайков си е поставил и следваща цел - сградата на стария нотариат на кръстовището на “П. Евтимий” и “Граф Игнатиев”. Тя е на Министерството на културата. Надявам се, че и с тази сграда скоро ще се раздвижат нещата, коментира кметът на “Средец”.

