Започна строителство на детска градина за 10 групи в кв. „Дружба“

Васил Терзиев: В момента строим 15 нови сгради на детски градини, подготвяме строителство на още 7

"Знам, че темата за детските градини е една от най-чувствителните – всеки родител иска сигурност, спокойствие и предвидимост, когато става дума за детето му. И това е напълно разбираемо. Общината е един от най-големите инвеститори в образователната инфраструктура, но и трябва да кажа ясно – не сме там, където искаме да бъдем. Имаме план и воля това да се промени. Целта е ясна – всяко дете в София да има сигурно място в детска градина, близо до дома си," каза кметът на София Васил Терзиев при старта на строителството на новата детска градина в кв. „Дружба", район Искър.

Днес започна строителството на нова сграда на детска градина в кв. „Дружба", район Искър. Обектът е одобрен за финансиране по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024–2027 на Министерството на образованието и науката (МОН). Финансира се от МОН и Столична община, като общата стойност на проекта е около 10.2 млн. лв., а срокът за изпълнение – 720 дни. Детската градина трябва да бъде завършена до септември 2027 г.

Нова детска градина в район „Искър"

Новата сграда ще бъде за 10 групи – осем градински и две яслени. Тя ще разполага с: зала за спорт и музикални занимания, зала за изобразително изкуство, помещения за занимания, както и плувен басейн, двор с детски площадки и спортна зона.

Сградата е проектирана на две надземни нива, с едноетажна зона за басейна. Южно от сградата ще бъде оформен просторен двор с 10 площадки – по една за всяка група, природен кът и алеи от унипаваж. Предвижда се и паркинг с 9 паркоместа и два велосипедни паркинга с общо 31 места.

От началото на мандата в София са открити 20 нови сгради на детски градини, от тях девет през 2025 г. Същевременно се строят още 15 нови сгради, включително две самостоятелни детски ясли в районите „Триадица" и „Лозенец". Строителни дейности текат в районите „Оборище", „Витоша", „Връбница", „Панчарево", „Средец", „Слатина", „Искър", „Красна поляна" и „Нови Искър".

Предстои изграждането на още 7 нови сгради в „Сердика", „Кремиковци", „Триадица", „Илинден" и „Овча купел", а паралелно се подготвят проекти и за други райони.

При изграждането на новите сгради Столична община поставя акцент върху: енергийна ефективност и устойчивост; възможности за спорт и игра, достъпна и модерна среда с просторни дворове с озеленяване.

„Развитието на детските градини е сред основните приоритети на Столична община. Затова активно работим за изграждане на нови сгради и подобряване на условията," посочи също кметът Васил Терзиев.

За да продължи да развива качествено образование за децата екипът на Васил Терзиев стартира допитване към родителите, с което да отчете техните очаквания и нагласи, свързани с детските заведения и грижата за децата.